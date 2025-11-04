Profondo rozzo | i Pirati dei Caruggi al Politeama Genovese con il meglio e il peggio del momento

Genovatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Pirati dei Caruggi tornano al Politeama Genovese con un nuovo travolgente show. Tempi contundenti, violenza dilagante, una situazione internazionale che sconfina nell’horror. I quattro della Torta di Riso reagiscono all’allarme con la più antica fra le difese: la fuga. Una fuga verso l’interno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

