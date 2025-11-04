Produzioni ininterrotte arrivano Michelangelo Pistoletto Caminiti e Ibello

Continuano con successo gli appuntamenti   al villaggio operaio Unesco  Crespi d’Adda  (Bg) della settima edizione del Festival di letteratura del lavoro,  Produzioni Ininterrotte,  ospitato  all’Unesco Visitor Centre,  in corso Manzoni 18. Questo fine settimana, oltre all’atteso ospite  Michelangelo Pistoletto, incontriamo lo psicologo e artista poliedrico  Gianni Caminiti  e l’esperto di turismo industriale   Jacopo Ibello. Gli incontri sono a ingresso libero. Il programma completo su  www.produzioniininterrotte.it VENERDÌ 7 NOVEMBRE, ore 21 – GIANNI CAMINITI Le regole per la vera libertà Gianni Caminiti, psicologo e artista poliedrico, in tre serate – le prossime sono previste per il 14 e il 21 novembre – conduce la conferenza “Le regole per la vera libertà”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

