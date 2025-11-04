Procura Salerno decreto di sequestro di 2,5 milioni di euro

La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione, in Mercato San Severino (SA) e Roccapiemonte (SA), ad un decreto di sequestro emesso dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Salerno e del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, avente ad oggetto società, beni immobili e disponibilità finanziarie ritenute nella titolarità e nella disponibilità di un imprenditore di Mercato San Severino. Il decreto di sequestro è stato emesso all’esito delle risultanze della complessa attività investigativa condotta dalla Sezione DIA di Salerno finalizzata alla ricostruzione del profilo di pericolosità sociale sia generica (dal 2009 al 2021), che qualificata (dal 2015 al 2017) del “proposto” (art. 🔗 Leggi su Zon.it

