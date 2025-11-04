Processo Falesia a Camerota il Codacons ammesso come parte civile

Salernotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Codacons ammesso parte civile nel processo falesia presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Si tratta della vicenda che riguarda Camerota e del presunto danno ambientale.Il fattoSecondo gli atti processuali, il costone roccioso in questione sarebbe stato oggetto di interventi con esplosivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

processo falesia camerota codaconsProcesso per i lavori alla falesia di Camerota: cinque parti civili ammesse - Il Tribunale di Vallo della Lucania ha ammesso cinque parti civili nel procedimento contro il sindaco di Camerota per i lavori sul costone roccioso tra Cala del Cefalo e Cala Finocchiaro ... Si legge su infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Processo Falesia Camerota Codacons