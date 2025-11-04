Processo Falesia a Camerota il Codacons ammesso come parte civile
Il Codacons ammesso parte civile nel processo falesia presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Si tratta della vicenda che riguarda Camerota e del presunto danno ambientale.Il fattoSecondo gli atti processuali, il costone roccioso in questione sarebbe stato oggetto di interventi con esplosivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
Il racconto di un’altra delle presunte vittime di Giovanni Miniello, il ginecologo barese a processo per violenza sessuale (tentata e consumata) e lesioni personali nei confronti di 20 ex pazienti, fa parte ora degli atti del processo - facebook.com Vai su Facebook
Processo per i lavori alla falesia di Camerota: cinque parti civili ammesse - Il Tribunale di Vallo della Lucania ha ammesso cinque parti civili nel procedimento contro il sindaco di Camerota per i lavori sul costone roccioso tra Cala del Cefalo e Cala Finocchiaro ... Si legge su infocilento.it