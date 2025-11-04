Pro Vita & Famiglia | Suicidio assistito è mattanza di Stato
''La deriva eutanasica può determinare una vera e propria mattanza di Stato di malati, anziani soli, depressi e disabili''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Fine vita, Pro Vita & Famiglia: "Suicidio assistito è mattanza di Stato" - Con questo slogan Pro Vita & Famiglia Onlu, mentre a Palazzo della Consulta si dibatteva della Legge Toscana impugnata dal Governo, ha organizzato in Piazza del Popolo a Roma un gra ... Da msn.com
Charlie Kirk. Pro Vita Famiglia lancia campagna affissioni - I manifesti di Pro Vita in memoria di Charlie Kirk “Libertà significa dire la verità anche quando è scomoda”. barbadillo.it scrive
Quasi 8 italiani su 10 non vogliono l'educazione sessuale a scuola - Gli italiani rivendicano il diritto di priorità e di libertà educativa della famiglia per quanto riguarda la sfera sessuale e affettiva dei propri figli. Segnala ilgiornale.it