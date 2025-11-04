Privacy&data protection 7 italiani su 10 vogliono ‘dati in buone mani’

(Adnkronos) – Gli italiani attribuiscono valore ai propri dati ma faticano a orientarsi tra informative, diritti e pratiche di protezione: è quanto emerge dalla nuova indagine Pulsee Luce e Gas Index, osservatorio sulle abitudini e le percezioni dei consumatori realizzato da Pulsee Luce Gas con NielsenIQ, intitolata ‘Il rapporto degli italiani con i dati online’. . L'articolo Privacy&data protection, 7 italiani su 10 vogliono ‘dati in buone mani’ proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Privacy&data protection, 7 italiani su 10 vogliono ‘dati in buone mani’

Leggi anche questi approfondimenti

TopLegal racconta la nascita di AL AdvaLux, a fianco di A.L. Assistenza Legale. Continuità sul Diritto del Lavoro e servizi completi a imprese e manager, con presidio su privacy, data protection e impatto dell’IA in ambito HR e organizzazione aziendale. L’artic - facebook.com Vai su Facebook

“Stiamo definendo la data privacy per l’aspetto della distribuzione dei dati. Con Cosmo Sky-Med, ad esempio c’è una convezione con e-Geos, per quanto riguarda Iride non è stata ancora presa la decisione, si stanno valutando tutti i pro e i contro”, Augusto Cr - X Vai su X

Privacy&data protection, 7 italiani su 10 vogliono 'dati in buone mani' - Gli italiani attribuiscono valore ai propri dati ma faticano a orientarsi tra informative, diritti e pratiche di protezione: è quanto emerge dalla nuova indagine Pulsee Luce e Gas Index, osservatorio ... Segnala adnkronos.com