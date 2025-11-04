Principe William in Brasile partita a beach volley a Copacabana

Anche una tappa a Copacabana per il principe William d’Inghilterra appena arrivato in Brasile per una visita di 5 giorni. L’erede al trono britannico si è divertito anche a giocare a beach volley sulla spiaggia. Willam è a Rio de Janeiro per promuovere il suo Earthshot Prize, un’iniziativa volta a trovare soluzioni alle principali questioni ambientali. Seguirà il vertice delle Nazioni Unite sul clima COP30, sempre in Brasile, dove il principe rappresenterà suo padre, re Carlo III, e il governo britannico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Principe William in Brasile, partita a beach volley a Copacabana

News recenti che potrebbero piacerti

Il Principe William si è rimboccato le maniche della camicia e ha giocato una partita di beach volley sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro durante una visita reale in Brasile. William è in Brasile per una cerimonia di premiazione del suo premio ambie Vai su Facebook

BeachVolley Altro - Il principe William ha giocato sulla spiaggia di Copacabana al fianco di Carol Solberg - X Vai su X

William in Brasile (in versione sportiva): la partita di calcio al Maracanã con Cafu e la sfida di beach volley a Copacabana - Il principe William ha approfittato della visita in Brasile per cimentarsi nelle sue passioni sportive: ha prima giocato con gli allievi delle scuole calcio nello stadio Maracanà ... Riporta ilmessaggero.it

Principe William, l'incredibile partita a calcio allo stadio Maracana con Cafu - Il principe William ha giocato a calcio con un gruppo di bambini allo stadio Maracana di Rio de Janeiro, insieme all'ex capitano della nazionale brasiliana Cafu. Scrive msn.com

Il principe William scatenato sulla sabbia: gioca a beach volley a Copacabana poi si improvvisa bagnino – Video - William in visita in Brasile per la cerimonia dell'Earthshot Prize, il premio ambientale globale. Segnala ilfattoquotidiano.it