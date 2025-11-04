Principe William in Brasile partita a beach volley a Copacabana

Anche una tappa a Copacabana per il principe William d’Inghilterra appena arrivato in Brasile per una visita di 5 giorni. L’erede al trono britannico si è divertito anche a giocare a beach volley sulla spiaggia. Willam è a Rio de Janeiro per promuovere il suo Earthshot Prize, un’iniziativa volta a trovare soluzioni alle principali questioni ambientali. Seguirà il vertice delle Nazioni Unite sul clima COP30, sempre in Brasile, dove il principe rappresenterà suo padre, re Carlo III, e il governo britannico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

