Primo sguardo allo smartphone da gaming che potrebbe riproporre un design iconico
Ayaneo Phone unisce design retrò e gaming moderno: primo sguardo al nuovo smartphone “slider” con controlli fisici pensato per i gamer. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Il risotto autunnale che ti fa innamorare al primo sguardo! Zucca cotta e marinata, crema di bufala e castagne croccanti: solo il nostro chef sa trasformare l’autunno in pura magia… nel piatto! #RisottoAllaZucca #RicetteAutunnali #MagiaInCucina #DaPe - facebook.com Vai su Facebook
Ayaneo oltre le handheld: in arrivo uno smartphone da gaming con controlli fisici e look retrò - Il dispositivo sembra avere controlli fisici e potrebbe adottare un design scorrevole simile al Sony Xperia ... Secondo hwupgrade.it
Lanciato AYANEO, il primo smartphone da gaming con controlli fisici - AYANEO presenta uno smartphone da gaming con pulsanti fisici e possibile design a scorrimento: rivoluzione per i videogiocatori mobile? Da ilsoftware.it
AYANEO annuncia il suo primo smartphone "pensato davvero per i giocatori" - AYANEO, marchio cinese di console portatili e mini PC nato nel 2020, sta per fare il suo debutto nel mondo degli smartphone. Scrive hdblog.it