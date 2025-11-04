L’ AI non ha più confini e ora arriva anche nel campo riproduttivo, a aiutare coppie che desiderano diventare genitori, ma faticano ad avere figli, in modo “naturale”. Nel caso specifico l’intelligenza artificiale ha consentito di identificare e recuperare alcuni spermatozoi necessari ad avviare una gravidanza, di fatto procedendo con una fecondazione assistita dalla robotica. Il risultato, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica The Lancet, rappresenta una svolta in questo ambito e apre la strada a nuove soluzioni per l’ infertilità maschile. La fecondazione assistita dall’AI. Nel caso specifico i protagonisti sono un uomo e una donna che da ben 19 anni tentavano di diventare genitori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Primo bambino nato dall’AI, come funziona e come supererà l’infertilità