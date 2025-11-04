Prime visite oncologiche e liste d' attesa all' Istituto Tumori di Bari il 95,3% delle urgenze garantite entro 72 ore

Baritoday.it | 4 nov 2025

All'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari le prime visite oncologiche urgenti sono "garantite entro 72 ore, con un tasso di rispetto dei tempi pari al 95,3% per le urgenze, 97,4% per le prestazioni a priorità breve e 100% per quelle programmate".È la fotografia che emerge dal monitoraggio, su. 🔗 Leggi su Baritoday.it

