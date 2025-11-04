Primato nazionale al progetto Acchiappasguardi del Centro Iniziative Culturali Pordenone

Riconoscimento di alto prestigio per Acchiappasguardi, impariamo facendo”, il progetto di film e media education del Centro Iniziative Culturali Pordenone che si rivolge a discenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio attraverso laboratori, proiezioni, lezioni frontali. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it