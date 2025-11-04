Primato nazionale al progetto Acchiappasguardi del Centro Iniziative Culturali Pordenone
Riconoscimento di alto prestigio per Acchiappasguardi, impariamo facendo”, il progetto di film e media education del Centro Iniziative Culturali Pordenone che si rivolge a discenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio attraverso laboratori, proiezioni, lezioni frontali. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Secondo il report pubblicato da Il Sole 24 Ore, Oristano emerge come la città più sicura d'Italia, sebbene detenga anche il primato nazionale per le rapine in banca. In questo contesto, Nuoro si distingue negativamente, posizionandosi al primo posto per omici - facebook.com Vai su Facebook
Cybersicurezza, l'Agenzia nazionale promuove un progetto regionale per istruire i dirigenti scolastici su Ai e informatica - È il progetto di formazione promosso dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale per il ... Si legge su roma.corriere.it