"È una fase sicuramente difficile della mia vita, penso che mi capirete se non mi sento di fare dichiarazioni, andiamo avanti". Sono le parole di Chiara Ferragni uscendo dall'udienza pre-dibattimentale a porte chiuse in Tribunale a Milano che la vede imputata di truffa aggravata per i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. L'udienza, in cui l'influencer e imprenditrice 38enne è comparsa, assistita dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, è stata aggiornata al prossimo 25 novembre ancora per decidere sulla scelta del rito e la costituzione delle parti civili. Al presidente della terza sezione penale, Ilio Mannucci Pacini, avevano presentato istanza di costituzione le associazioni Adicu, che l'ha ritirata dopo un accordo transattivo, e la Casa del consumatore con cui ancora non è stato trovato un accordo dopo che negli scorsi mesi è uscito dal procedimento il Codacons, ritirando la denuncia, e una signora di 76 anni che aveva acquistato diversi pandori per beneficenza aveva chiesto di entrare nel processo e si era ritirata dopo un risarcimento extragiudiziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Prima volta in aula per Chiara Ferragni: "Fase difficile della mia vita"