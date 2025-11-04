Prima volta in aula per Chiara Ferragni | Fase difficile della mia vita
"È una fase sicuramente difficile della mia vita, penso che mi capirete se non mi sento di fare dichiarazioni, andiamo avanti". Sono le parole di Chiara Ferragni uscendo dall'udienza pre-dibattimentale a porte chiuse in Tribunale a Milano che la vede imputata di truffa aggravata per i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. L'udienza, in cui l'influencer e imprenditrice 38enne è comparsa, assistita dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, è stata aggiornata al prossimo 25 novembre ancora per decidere sulla scelta del rito e la costituzione delle parti civili. Al presidente della terza sezione penale, Ilio Mannucci Pacini, avevano presentato istanza di costituzione le associazioni Adicu, che l'ha ritirata dopo un accordo transattivo, e la Casa del consumatore con cui ancora non è stato trovato un accordo dopo che negli scorsi mesi è uscito dal procedimento il Codacons, ritirando la denuncia, e una signora di 76 anni che aveva acquistato diversi pandori per beneficenza aveva chiesto di entrare nel processo e si era ritirata dopo un risarcimento extragiudiziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Chiara Ferragni per la prima volta in tribunale a Milano per il Pandoro Gate: le foto dell'influencer (che parteciperà a tutte le udienze) - facebook.com Vai su Facebook
Chiara Ferragni per la prima volta in tribunale nel processo sul Pandoro Gate: «È una fase sicuramente difficile della mia vita» - L’udienza era di carattere interlocutorio: il giudice ha rinviato al 25 novembre per la decisione sulla costituzione di parte civile dell’associazione Casa del Consumatore e per l’avvio della fase suc ... Segnala vanityfair.it
Pandoro-Gate, Chiara Ferragni per la prima volta in tribunale: cosa ha scelto di fare - Caso Pandoro, nuova udienza per Chiara Ferragni: l’imprenditrice ha scelto di procedere con il rito abbreviato. Da donnaglamour.it
Chiara Ferragni in tribunale per l'udienza del “Pandoro-gate”, la scelta rito abbreviato e la costituzione delle parti civili - L'imprenditrice si è presentata oggi a Milano accompagnata dai suoi legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. Secondo wired.it