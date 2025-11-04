Prima pagina Corriere dello Sport | Spalletti blinda Vlahovic | ‘Lui vuole restare'

Pianetamilan.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 4 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina corriere dello sport spalletti blinda vlahovic 8216lui vuole restare

© Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Spalletti blinda Vlahovic: ‘Lui vuole restare'”

Contenuti che potrebbero interessarti

prima pagina corriere sportCorriere dello Sport: "Rinnovo Anguissa, trattativa nel vivo" - Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sulla vittoria della Juventus e sul nuovo corso targato Luciano Spalletti. Da tuttonapoli.net

Corriere dello Sport in taglio alto: "Frenata Napoli" - "Frenata Napoli", titola in prima pagina il Corriere dello Sport. Da tuttonapoli.net

prima pagina corriere sportVittoria e frecciate, il Corriere dello Sport oggi in prima pagina: "Conte insiste" - "Conte insiste": questo è il titolo della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Prima Pagina Corriere Sport