Prima in classifica dopo 35 anni Vuelle un primato che fa sognare Roster affiatato e giovani grandi
Essere primi da soli regala una certa adrenalina, non c’è che dire. Soprattutto quando ci si rende conto che nel frattempo, dall’ultima volta, è passata un’intera generazione. Era infatti la stagione 8990, quella del secondo scudetto, l’ultima volta in cui Pesaro veleggiava in testa in solitaria: all’undicesima giornata la Vuelle era in vetta con 20 punti davanti a Varese, a quota 18. Chiaro, stiamo parlando del piano di sopra, nel quale un primato in classifica ha un altro valore, ma nelle più recenti stagioni in A2 (199899 e 200607) non era mai capitato, per non dire dell’anno scorso in cui in questo momento si guardava con terrore verso il fondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
