Prima e Seconda categoria Corsanico e Salavetitia vanno a gonfie vele

Nella 7ª giornata in Prima categoria hanno pareggiato in esterna Capezzano e Torrelaghese mentre in Seconda hanno vinto in casa Corsanico e Salavetitia Seravezza ed ha perso fuori un “ridimensionato“ Massarosa. Prima categoria. Tanto traffico in vetta dove ci sono cinque squadre raccolte in un punto. Con nessuno che scappa via nel campionato dei pareggi ecco che non si sottraggono alla “legge del segno X“ anche le due versiliesi. Il Capezzano Pianore aveva il big-match col Corsagna che è terminato 2-2 con doppia rimonta degli ospiti: la squadra di Riccardo Coli infatti era andata sotto due volte ma prima con Correia (1-1) e poi con capitan Mattia Pacini (2-2) l’ha rimessa pari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria. Corsanico e Salavetitia vanno a gonfie vele

Argomenti simili trattati di recente

“Ci sono nei fatti due cose: scienza ed opinione; la prima genera conoscenza, la seconda ignoranza.” Ippocrate di Coo - facebook.com Vai su Facebook

Sgomberata la prima, procediamo a sgomberare anche la seconda. - X Vai su X

Prima e Seconda categoria. Corsanico e Salavetitia vanno a gonfie vele - Nella 7ª giornata in Prima categoria hanno pareggiato in esterna Capezzano e Torrelaghese mentre in Seconda hanno vinto in ... Scrive sport.quotidiano.net

Seconda categoria. Derby a Massarosa. C’è il Corsanico - In Seconda categoria (pure qui è la 6ª giornata) il piatto forte domenicale è la stracittadina massarosese: dalla collina ... Riporta lanazione.it

Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Tutti i gol della quinta giornata - Quinta giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria. Riporta lanazione.it