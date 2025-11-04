Prima Categoria L’Alfonsine ne rifila cinque al Bubano Stella Rossa a valanga

In attesa del turno infrasettimanale di domani sera, nel girone F di Prima Categoria prosegue la corsa dell’inavvicinabile Copparo che rifila un pesante 7-0 al Pontelagoscuro. Non è da meno l’Only Sport Alfonsine che vince 5-0 (19’ pt D’Amico, 23’ pt Botti, 44’ pt e 6’ st Bandini, 18’ st Rotondi) in casa del Placci Bubano anche grazie a una doppietta di Alessandro Bandini (in foto). Continua l’ascesa della Stella Rossa che travolge 4-1 (25’ pt Formigoni, 7’ st Bortolotto, 15’ st Mascanzoni, 19’ st Brandolini (C), 45’ st D. Leoni) il Consandolo e si issa al quarto posto assieme al Savarna, bloccato sullo 0-0 nel derby col Centro Erika. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. L’Alfonsine ne rifila cinque al Bubano. Stella Rossa a valanga

