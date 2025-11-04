Prima Categoria | fatale lo 0-7 rimediato nell’ultimo turno a Copparo E domani si torna già in campo Ribaltone a Ponte | Pera si dimette
Nel girone F di Prima categoria la notizia sono le dimissioni di mister Massimiliano Pera dalla guida del Pontelagoscuro. Fatale lo 0-7 nel derby contro il Copparo ed un inizio di campionato in cui i biancocelesti hanno raccolto appena una vittoria in otto partite, a fronte di quattro pareggi e tre sconfitte. ‘Ponte’ che attualmente occupa il terzultimo posto in piena zona playout, e che ha immediata necessità di cambiare marcia per svoltare una stagione che si è complicata nelle ultime settimane, dopo un avvio che sembrava promettente. Continua a volare la corazzata Copparo 2015, capolista a punteggio pieno con cinque lunghezze di vantaggio sul Reno Molinella: troppo forte la rosa a disposizione di mister Borsari, che sembra già indirizzata alla vittoria del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
