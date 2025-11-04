Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV (Punto di Scambio Virtuale) oggi, 04 Novembre 2025, si attesta a circa 0,298 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo il prezzo medio giornaliero di 31,65 €MWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza alla stabilità, con lievi oscillazioni attorno ai 31-35 €MWh (0,29-0,33 €Smc). Dopo una fase di leggero rialzo a fine ottobre, i prezzi hanno registrato una flessione nei primi giorni di novembre, tornando su livelli più bassi rispetto alla media mensile precedente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

