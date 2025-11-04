Previsioni meteo al via l’estate di San Martino | sole e massime oltre i 20°C
Fase soleggiata su gran parte dell’Italia: qualche pioggia è attesa solo al Sud e sulle Isole Maggiori. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Meteo: al via l'Estate di San Martino, sole e massime oltre i 20°C. Parla il meteorologo Lorenzo Tedici - it, conferma l’arrivo di un periodo soleggiato nel cuore dell’Autunno, in anticipo di una settimana sulla canonica fase dell’11 Novembre (giorno del santo, ... Riporta ilmeteo.it