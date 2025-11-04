Presunte vessazioni ad Ostetricia Polichetti Udc | Studentesse confermano serve chiarezza

Dalla diffusione delle prime notizie sull’inchiesta riguardante presunti abusi, minacce e favoritismi nel corso di laurea in Ostetricia dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, sui social si è scatenata un’ondata di reazioni. Numerose studentesse. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altre letture consigliate

Presunte vessazioni alle studentesse di Ostetricia, la smentita del Direttore del Dipartimento salernotoday.it/cronaca/smenti… - X Vai su X

*Presunte vessazioni su studentesse “nessuna segnalazione”* ? Il caso al corso di laurea in ostetricia dell'Ateneo di Salerno Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #comportamenti #presunte #ateneo #salerno #dipartimento - facebook.com Vai su Facebook

Salerno, denunciano minacce e vessazioni: la lettera delle allieve di Ostetricia - Presunti comportamenti vessatori, minacce, favoritismi e atteggiamenti persecutori nei confronti di numerose studentesse di Ostetricia. ilmattino.it scrive

Salerno, al Ruggi i prof si schierano con Ostetricia: «Nessuna denuncia di minacce» - «Non abbiamo ricevuto alcuna denuncia su presunti comportamenti vessatori, minacce, favoritismi e atteggiamenti persecutori nei confronti di numerose studentesse di Ostetricia». Lo riporta ilmattino.it

Ruggi di Salerno, Polichetti: "Studentesse denunciano vessazioni e favoritismi" - La lettera, indirizzata anche ai procuratori di Salerno e Napoli, parla di un clima di paura e ricatti che avrebbe spinto diverse allieve ad abbandonare gli studi o a cambiare corso di laurea, con ... Come scrive msn.com