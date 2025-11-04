Presi i ladri degli oggetti griffati Indagine partita dal tam tam social

di Roberta Rampini SENAGO L'attività di indagine della Squadra Mobile della Questura ha preso il via dalla segnalazione sui social network di un furto consumato in provincia di Como. Da quel post gli investigatori sono riusciti a rintracciare in provincia di Milano la macchina usata dai ladri per mettere a segno i furti. Dopo settimane di indagini nelle scorse ore la Polizia, coordinata dalla Procura di Busto Arsizio, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due cittadini albanesi di 42 e 45 anni, residenti a Senago, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione commessi nelle provincie di Varese, Como e Monza Brianza nei mesi di febbraio e marzo 2025.

