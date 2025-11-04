Presentazione del libro La Messaggera di Costantino Armiento sulla sclerosi multipla

Domenica 9 novembre lo scrittore Costantino Armiento presenterà il suo libro “La Messaggera”, un progetto editoriale nato dall’esperienza personale di convivenza con la sclerosi multipla e che ha trasformato in un messaggio di speranza, condivisione e resilienza rivolto non solo a chi è malato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it