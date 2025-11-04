E’ stato presentato oggi, 4 novembre 2025, il quarto rapporto Edufin Index, l’osservatorio su consapevolezza e comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani di Alleanza Assicurazioni (Compagnia del Gruppo Generali), Fondazione Gasbarri e SDA Bocconi. I risultati sono stati illustrati oggi a Roma, nel corso di un evento con il patrocinio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Osservatorio, consultabile sul sito https:www.edufinindex.it, mette in relazione le conoscenze finanziarie e assicurative degli italiani con il loro comportamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Presentato il 4° rapporto Edufin Index, l’osservatorio di Alleanza Assicurazioni, Fondazione Gasbarri e SDA Bocconi