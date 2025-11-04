Premio Spadolini Nuova Antologia consegnati i riconoscimenti della XXIX edizione in occasione del Centenario della nascita di Giovanni Spadolini

I vincitori e le vincitrici dell’edizione 2025, presenti alla cerimonia, hanno ricevuto un riconoscimento che non è solo simbolico, ma rappresenta un incoraggiamento concreto alla ricerca con un assegno a testa di 1500 euro Si è svolta oggi pomeriggio, nella Sala “Giovanni Spadolini” della Bi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Premio Spadolini Nuova Antologia, consegnati i riconoscimenti della XXIX edizione, in occasione del Centenario della nascita di Giovanni Spadolini

Consegnato questo pomeriggio nella sede di Firenze della Banca Cambiano il Premio “Giovanni Spadolini giornalista e politico” – nel centenario della nascita (1925-2025) Firenze, 31 ottobre 2025 – Si è svolta questo pomeriggio, nella sede fiorentina della B - facebook.com Vai su Facebook

Saranno @carlo_bartoli, Presidente @ODG_CNOG e il presidente di Odg Toscana, @Gimar69Marchini, a premiare i vincitori della 1^ edizione del Premio giornalistico Giovanni Spadolini. La cerimonia si terrà venerdì 31 ottobre alle ore 16:30 a Firenze - X Vai su X

XXIX 'Spadolini Nuova Antologia' 2025, ecco i premiati - Firenze, 4 novembre 2025 – Si è svolta oggi pomeriggio, nella Sala “Giovanni Spadolini” della Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia in via Pian dei Giullari a Firenze, la cerimonia di ... Segnala nove.firenze.it

Un premio giornalistico per ricordare Giovanni Spadolini a 100 anni della nascita - L'iniziativa di Ordine Nazionale dei Giornalisti, Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e Fondazione Spadolini Nuova Antologia ... Segnala intoscana.it

Consegnato il Premio 'Giovanni Spadolini giornalista e politico' - Ceccuti: "Si è sempre battuto, qualunque carica avesse ricoperto, per libertà di stampa e pluralismo dell'informazione" ... Scrive msn.com