premio novello parte la corsa i cittadini inviano le candidature

Parte la corsa al Premio Malatesta Novello. Giovedì 20 novembre si terrà la cerimonia di assegnazione del 19° premio Malatesta Novello. Istituito nel 2007, il riconoscimento conferito dall'amministrazione comunale nasce come omaggio di stima e di prestigio morale, da attribuire a persone, cesenati per nascita o residenza, che abbiano operato a favore della città e che si siano distinte per la loro opera meritoria in campo sociale, culturale, artistico, scientifico, sportivo o economico. "A distanza di diciotto anni – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l'assessore alla Cultura Camillo Acerbi – il Premio Malatesta Novello continua a suscitare partecipazione e affetto da parte dei cesenati.

