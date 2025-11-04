Premio letteratura ragazzi numeri da record | c' è attesa per i sei volumi finalisti

Nel prossimo fine settimana verranno selezionati dalla Giuria tecnica i sei libri finalisti della quarantasettesima edizione del Premio letteratura ragazzi, che ha registrato numeri da record: 198 libri in concorso, provenienti da 66 case editrici, letti e valutati da 162 classi per un totale di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Scopri altri approfondimenti

Del vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2025, László Krasznahorkai, un celebre passaggio tratto da “Non sulla strada eraclitea”, Avanti va il mondo. Ventuno storie intrecciate e un mondo al limite, dove ogni gesto diventa un atto di resistenza silenzios - facebook.com Vai su Facebook

"Non volevo fare lo scrittore, mi è capitato. Quello che scrivo, come per i poeti, è una necessità interna": Lázló #Krasznahorkai ha appena ricevuto il Premio #Nobel per la #Letteratura 2025. Qui l'intervista, raccolta al @LetteratureFest di quest'anno: https://bit.ly - X Vai su X

PREMIO LETTERATURA RAGAZZI 47ª EDIZIONE - Il Premio Letteratura Ragazzi festeggia la sua 47ª edizione nel segno della partecipazione, della crescita e dell’entusiasmo contagioso delle scuole coinvolte. Si legge su politicamentecorretto.com

Premio ’Letteratura per ragazzi’. Ecco le due terne finaliste - Sono state rese note le terzine finaliste della 46° edizione del Premio letteratura ragazzi di Cento e la data del prossimo Festival che sarà, dunque, dal 6 al 10 maggio. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Premio letteratura per ragazzi, ecco i vincitori: "La giuria? Era un esercito di 13mila giovani" - "È la dimostrazione che i libri sono ancora una fonte di interesse" All’interno del seicentesco Salone di ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it