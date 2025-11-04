Premio alla carriera della Federazione italiana cuochi per quattro chef brindisini

ROMA - Prestigioso riconoscimento per la provincia di Brindisi al “Collegium Cocorum” 2025, la cerimonia ufficiale della Federazione italiana cuochi che si è tenuta il 3 novembre al Teatro Ghione di Roma. L’evento, che rappresenta il più alto tributo alla carriera riservato ai professionisti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il papà del conduttore di «Affari tuoi» riceve il Premio Salerno Danza alla carriera come ballerino professionista Vai su Facebook

#FestadelCinemadiRoma, #RichardLinklater riceve premio alla carriera - X Vai su X

Premio alla carriera della Federazione italiana cuochi per quattro chef brindisini - Il presidente dell'Associazione cuochi brindisini Raffaele Pezzuto, Vincenzo Mustich, Giambattista Defazio e Annalucia Tondo, hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento durante il “Collegium Cocorum ... Come scrive brindisireport.it

Collare Cocorum ai Prof Piermarini e Brandimarte - Due gli insegnanti del Polo Urbani di Porto Sant'Elpidio che hanno ottenuto l'ambito premio 2025 dalla Federazione Italiana Cuochi Tantissimi gli chef di tutta Italia che si sono dati appuntamento a R ... Si legge su youtvrs.it

La Fiaf Federazione Italiana Associazioni Fotografiche celebra i vent’anni del Premio Amilcare G. Ponchielli - Arezzo, 7 ottobre 2025 – La FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche celebra i vent’anni del Premio Amilcare G. lanazione.it scrive