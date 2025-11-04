Premi Coni-Ussi 2025 | tra i vincitori il nostro Giacomo Detomaso

Il giornalista della Gazzetta è stato scelto nella sezione "Radio, Innovazioni Tecnologiche eo Multimediale”: la cerimonia di premiazione si terrà nel Salone d'Onore del Coni, a Roma, il primo dicembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Premi Coni-Ussi 2025: tra i vincitori il nostro Giacomo Detomaso

