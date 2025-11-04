Preghiere ebraiche sulla soglia della moschea di Al-Aqsa la denuncia delle autorità palestinesi | Provocatori protetti da Ben Gvir – Il video

Open.online | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di coloni israeliani è entrato oggi nel complesso della moschea di Al-Aqsa. A riferirlo è il Governatorato di Gerusalemme, ripreso dalle agenzie di stampa palestinesi, che parlano di centinaia di coloni arrivati sulla soglia del luogo sacro all’Islam. 465, per l’esattezza. Gli uomini si sarebbero riversati nei cortili della moschea, effettuando « visite guidate provocatorie e celebrando ad alta voce rituali del Talmud », riportano le fonti palestinesi. Dall’unico video che circola sul web però, pubblicato da Al Quds News Network, si vede un ristretto manipolo di persone pregare sulle scale di accesso all’edificio. 🔗 Leggi su Open.online

