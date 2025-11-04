Preghiera della sera 4 Novembre 2025 | Dissetami alla Tua fonte
“Dissetami alla tua fonte”. È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ci lascia un grande, volto di un calcio che non c’è più, un maestro amato da tutti. Questa sera guarderà i suoi allievi da lassù. Una preghiera per Giovanni Galeone. - facebook.com Vai su Facebook
Preghiera del mattino del 4 Novembre 2025: “Rinnova la Tua Chiesa” - La preghiera di questa mattina, 4 novembre, è agli Angeli Custodi che, come in ogni nostra azione, ci sono vicini ... Lo riporta lalucedimaria.it