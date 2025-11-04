Preghiera del mattino del 4 Novembre 2025 | Rinnova la Tua Chiesa
Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Scopri altri approfondimenti
31 ottobre 2025 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa - Desideri aiutare i frati a farsi prossimi a chi ne ha pi - facebook.com Vai su Facebook
San Carlo Borromeo, 4 novembre 2025/ Oggi si ricorda l’arcivescovo di Milano che riformò la Chiesa - Tutti gli anni, il 4 novembre, la Chiesa celebra San Carlo Borromeo che fu arcivescovo di Milano e grande riformatore della Chiesa col Concilio di Trento. Si legge su ilsussidiario.net