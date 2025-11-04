Predator | Badlands trionfa sui critici con un debutto strepitoso su Rotten Tomatoes

Predator: Badlands ha già ottenuto un primo riscontro positivo dai social media la scorsa settimana, ma ora anche i critici hanno espresso il loro parere sull’ultimo capitolo dell’iconica saga fantascientifica. Sebbene alcuni fan temessero che Badlands si allontanasse troppo dalla formula originale, sembra che il film sia comunque riuscito a soddisfare le elevate aspettative create dai sequel più recenti. Predator: Badlands ha ricevuto recensioni per lo più positive su Rotten Tomatoes, ottenendo un punteggio dell’86% basato su 51 recensioni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it