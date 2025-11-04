Predator | Badlands trionfa sui critici con un debutto strepitoso su Rotten Tomatoes
Predator: Badlands ha già ottenuto un primo riscontro positivo dai social media la scorsa settimana, ma ora anche i critici hanno espresso il loro parere sull’ultimo capitolo dell’iconica saga fantascientifica. Sebbene alcuni fan temessero che Badlands si allontanasse troppo dalla formula originale, sembra che il film sia comunque riuscito a soddisfare le elevate aspettative create dai sequel più recenti. Predator: Badlands ha ricevuto recensioni per lo più positive su Rotten Tomatoes, ottenendo un punteggio dell’86% basato su 51 recensioni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
News recenti che potrebbero piacerti
Predator:Badlands ! La caccia sta per ricominciare! A partire dal 06/11 nelle nostre sale potrete ricevere il poster del film! (fino ad esaurimento scorte) ? Vi aspettiamo su @eplanetking ! - facebook.com Vai su Facebook
La caccia è aperta. Con Predator: Badlands arriva al cinema anche il menu speciale con l'esclusivo head bucket da collezione ispirato al film. Solo per veri cacciatori. Solo al cinema. ? Acquista ora i tuoi biglietti online prima che finiscano! - X Vai su X
Predator: Badlands ha ripetuto una delle decisioni più controverse del franchise - Predator: Badalands ha scelto di percorrere una strada che rievoca una delle polemiche più accese nella storia del franchise. Segnala bestmovie.it
Predator: Badlands, arrivano le prime reazioni: promosso o bocciato? - Le prime reazioni dei critici al film Predator: Badlands ci forniscono alcune anticipazioni sull'atteso lungometraggio. Si legge su cinema.everyeye.it
Predator: Badlands potrebbe diventare il più grande successo del franchise: le proiezioni - Il nuovo film sembra aver fatto centro, infatti le proiezioni sui social sono molto positive e potrebbero creare un gran successo per il franchise. Come scrive cinema.everyeye.it