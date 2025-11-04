Predator | Badlands recensione Quando l’alieno si fa umano

Dan Trachtenberg dirige il terzo film della trilogia dedicata all'alieno cacciatore: un lungometraggio ricco di azione, che approfondisce nuovi aspetti della cultura Yautja. Dal 6 novembre al cinema. Lo avevamo già accennato all'uscita di Predator: Killer of Killers: Dan Trachtenberg sta riuscendo a donare maggiore profondità ad uno dei villain più amati e interessanti della storia del cinema. Dopo il convincente Prey e il film animato disponibile su Disney+, il regista fa uscire Predator: Badlands: un passo avanti nel racconto del complesso mondo degli Yautja (per chi non lo sapesse, è questo il nome della specie a cui appartiene il combattivo alieno) che mostra forse il volto più "umano" di questi inarrestabili cacciatori, senza però scadere nel facile sentimentalismo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

