Precipita da un ponte sulla ferrovia morta donna | treni fermi e ritardi in Brianza

Tragedia alle porte della Brianza, nella serata di martedì 4 novembre. A Paderno Dugnano (Milano) una donna è morta, dopo essere stata soccorsa in via Leonardo da Vinci. È precipitata da un ponte sulla ferrovia, cadendo da un'altezza di diversi metri.Lungo la massicciata, poco dopo le 18.30, sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

