A Siena, il Prato era chiamato a dare una risposta importante: pur non vincendo, il messaggio lanciato è stato confortante. Lo 0-0 (primo pareggio della stagione) ottenuto allo stadio Franchi è risultato da cogliere in maniera sicuramente positiva. Specie per come la squadra ha saputo lottare su un campo dove finora l’unica a uscire con un risultato positivo in campionato era stato il Tau Altopascio alla prima giornata. All’appuntamento, i biancazzurri non si sono presentati al meglio, con diversi giocatori debilitati causa influenza e senza Fantoni (che tuttavia sarebbe comunque partito dalla panchina in favore di Furghieri) e soprattutto l’acciaccato Gioè, alle prese con problemi alla schiena, che lo hanno messo ko in fase di riscaldamento pre-match. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato concreto e determinato. E ora caccia al salto di qualità

