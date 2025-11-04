Pratellesi comandante in seconda del Caio Duilio | Onore guidare l’equipaggio e coordinarne le attività

Firenze, 4 novembre 2025 – In occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, la fiorentina Marta Pratellesi, capitano di fregata e da agosto 2025 comandante in seconda del cacciatorpediniere lanciamissili “ Caio Duilio ”, è stata scelta fra i testimonial della Marina Militare per raccontare la sua esperienza nelle Forze Armate. Pratellesi si dice “onorata di guidare l’equipaggio e coordinarne le attività”. La Caio Duilio, varata il 23 ottobre 2007, è entrata in servizio il 3 aprile 2009. Dal 12 settembre 2014 ha assunto il ruolo di nave ammiraglia del comandante della 1ª divisione navale, ed è l’unico cacciatorpediniere di sede alla Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

