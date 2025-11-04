Pozzuoli definita la nuova giunta comunale | chi sono tutti gli assessori

Inizia una nuova fase politica per il Comune di Pozzuoli. Con un decreto firmato il 3 novembre, il sindaco Luigi Manzoni ha riorganizzato la giunta comunale, nominando Maria Magliulo nuova vicesindaca con delega alle Attività produttive e Vittorio Gloria assessore al Governo del territorio e alla Mobilità. Riconfermati Paolo Ismeno al Bilancio, Monica Barbieri al

