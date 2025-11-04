Pozze del Diavolo | trekking acqua limpida e natura selvaggia vicino Roma

Il loro nome evoca mistero e magari un po’ di terrore, ma in realtà è davvero meraviglioso: le Pozze del Diavolo sono una delle gemme più sorprendenti del Lazio. A meno di due ore da Roma, nella Valle del Turano, l’acqua limpida del torrente Galantina scava la roccia e forma piscine naturali color smeraldo, perfette per un tuffo estivo o una passeggiata autunnale tra cascate e silenzi. Tra la natura più pura, la luce morbida e le leggende antiche il “diavolo” rimane sullo sfondo e lascia tutto lo spazio alla meraviglia. LEGGI ANCHE:– Foliage vicino Roma: itinerario e consigli per visitare la Faggeta di Monte Cimino Le Pozze del Diavolo: tra acqua e roccia, leggende e magia. 🔗 Leggi su Funweek.it