Pozze del Diavolo | trekking acqua limpida e natura selvaggia vicino Roma
Il loro nome evoca mistero e magari un po’ di terrore, ma in realtà è davvero meraviglioso: le Pozze del Diavolo sono una delle gemme più sorprendenti del Lazio. A meno di due ore da Roma, nella Valle del Turano, l’acqua limpida del torrente Galantina scava la roccia e forma piscine naturali color smeraldo, perfette per un tuffo estivo o una passeggiata autunnale tra cascate e silenzi. Tra la natura più pura, la luce morbida e le leggende antiche il “diavolo” rimane sullo sfondo e lascia tutto lo spazio alla meraviglia. LEGGI ANCHE:– Foliage vicino Roma: itinerario e consigli per visitare la Faggeta di Monte Cimino Le Pozze del Diavolo: tra acqua e roccia, leggende e magia. 🔗 Leggi su Funweek.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LE POZZE DEL DIAVOLO (segue descrizione) CLICCA QUI www.sentieroelfi.net/galleria per vedere le foto dei nostri precedenti viaggi e attività, LINK facebook: CLICCA QUI https://www.facebook.com/Il-Sentiero-Degli-Elfi-922973217784954 LINK youtube: C - facebook.com Vai su Facebook
Pozze del Diavolo: trekking, acqua limpida e natura selvaggia vicino Roma - A poco più di un’ora da Roma c’è un paradiso segreto tra cascate e pozze d’acqua cristallina: scopri il trekking alle Pozze del Diavolo! Come scrive funweek.it
Monti Sabini, eremi rupestri e Pozze del Diavolo - naturalistico che ci farà conoscere due singolari eremi rupestri che risalgono all’ ... Lo riporta romatoday.it
River Trekking in Val Brembana - Il river trekking è una disciplina che da poco si sta diffondendo in Italia e consiste nel camminare tratti di torrenti e fiumi, tuffando in pozze di acqua cristallina e nuotando o lasciandosi ... Da ecodibergamo.it