Prosegue il Piano comunale di potature e manutenzione del verde pubblico a Civitanova. Nei prossimi giorni prenderanno il via una nuova serie di nuovi interventi nelle principali aree verdi e lungo diverse vie cittadine, finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio arboreo urbano, nel pieno rispetto della salvaguardia ambientale e della sicurezza pubblica. Il progetto, dal valore complessivo di 160 mila euro, interesserà i quartieri di San Marone, San Gabriele, Risorgimento, Santa Maria Apparente, centro e Civitanova Alta. In particolare, le squadre incaricate opereranno nelle vie limitrofe all’area ex Cecchetti, come via Carducci, via San Luigi Versiglia e via Santa Rita, oltre che in via Saragat e presso la scuola dell’infanzia Bartolini-Collodi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Potature e manutenzione del verde. Piano da 160mila euro nei quartieri