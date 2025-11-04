Un incidente dalla dinamica insolita quello avvenuto poco prima delle 13 di ieri, alla Rocca di Montemurlo, in piazza Castello. Un portalettere di 46 anni, residente a Pistoia, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato dalla sua stessa auto di servizio, una Fiat Panda di Poste Italiane. L’uomo è stato soccorso in codice rosso e trasferito con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Careggi di Firenze. Secondo una prima ricostruzione, il postino si era fermato con il mezzo per effettuare una consegna, in un punto della piazza che presenta una leggera pendenza. Dopo essere sceso dall’auto, la vettura avrebbe iniziato a muoversi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Postino schiacciato dall’auto. Trasferito a Careggi in elisoccorso