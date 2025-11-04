Porto di Taranto la UIL Trasporti chiede risposte immediate | Fermi i corsi di riqualificazione ex TCT per colpa delle incertezze sul futuro del molo polisettoriale

Tarantini Time Quotidiano Nonostante le grandi aspettative e le numerose risorse stanziate dalla Regione Puglia per la riqualificazione dei lavoratori ex TCT – parliamo di 15 milioni di euro già destinati a corsi di formazione professionale – la situazione del molo polisettoriale di Taranto resta in uno stato di incertezza che pesa come un macigno sul futuro occupazionale del territorio. Carmelo Sasso, segretario generale UIL Trasporti Taranto, sottolinea ancora una volta la drammatica urgenza di convocare il tavolo per la portualità, accordato dagli attori istituzionali lo scorso agosto in Autorità Portuale, ma rimasto senza seguito concreto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Porto di Taranto, la UIL Trasporti chiede risposte immediate: “Fermi i corsi di riqualificazione ex TCT per colpa delle incertezze sul futuro del molo polisettoriale”

