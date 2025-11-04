Porto blindato per la festa ad Ancona è il giorno del presidente della Repubblica Mattarella Presente il ministro Crosetto come cambia la viabilità

ANCONA Al porto antico è tutto pronto per l?arrivo, questa mattina, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della Festa delle Forze Armate. Insieme al capo.

