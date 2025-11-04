Portanova l’appello slitta al 2 marzo

Presunto stupro di una studentessa senese in un appartamento a due passi da Piazza del Campo nella notte fra il 30 e il 31 maggio 2021, il processo di appello previsto oggi slitta invece al 2 marzo prossimo. A confermarlo è l’avvocato Gabriele Bordoni (nella foto) che difende, come noto, il calciatore Manolo Portanova che milita nella Reggiana. Condannato con rito abbreviato, insieme allo zio Alessio Langella, a 6 anni per violenza sessuale di gruppo e lesioni dolose nei confronti della studentessa senese, il numero 90 granata ha sempre rigettato l’accusa sostenendo la propria innocenza. "’Giocare in una situazione particolare come la mia poteva non essere semplice, ma qui (a Reggio Emilia, ndr) ho trovato sostegno e affetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

