Porta Sant’Andrea dice addio a Massimo Pelagatti

Arezzo, 4 novembre 2025 – . Porta Sant'Andrea piange la scomparsa di Massimo Pelagatti, venuto mancare all'età di 70 anni. Quartierista fin dalla nascita, è stato consigliere del Quartiere dal 2003 al 2006, ricoprendo il ruolo di vicerettore al fianco di Faliero Papini. Massimo ha speso energie e cuore per il Sant'Andrea, po rtando avanti una lunga tradizione di famiglia che ha visto in passato l'impegno del nonno Bruno, del babbo Amos e oggi del figlio Saverio. La sua presenza non è mai passata inosservata, soprattutto il giorno della Giostra: ad ogni sfilata, dalla terrazza del suo studio in via Roma, sono volati migliaia di coriandoli biancoverdi al passaggio dei figuranti e giostratori.

