Pornografia e sesso a 16 anni | crescono le infezioni da hiv clamidia e sifilide tra i ragazzini
“Non me la sono sentita di dire niente ai miei genitori”. “Convivo da mesi con sintomi che mi fanno paura. Continuo a pensare all’errore che ho fatto, sperando che alla fine non sia nulla”. Sono ragazzi di 19 e 20 anni, ma anche giovanissimi di 16 e 17. Scoprono di aver contratto l’hiv, la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
