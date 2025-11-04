Pornografia con l' intelligenza artificiale flash mob delle giornaliste Italiane Aderisce anche Cristina Tassinari
“Non con la mia faccia. Io denuncio”. Cristina Tassinari, giornalista e presidente della commissione Pari opportunità di Forlì, a sostegno per il flash mob dell’associazione Giornaliste Italiane, che ha deciso di scendere in campo mercoledì alle 11.30 in piazza Capranica a Roma. Obiettivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
