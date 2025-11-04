Pornografia con l’Ia flash mob di Giornaliste Italiane | Non con la mia faccia #iodenuncio

Donne umiliate attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale da violenti vigliacchi che si nascondo dietro a un pc, che senza alcuna autorizzazione e commettendo un reato utilizzano immagine vere, reali del loro volto, messo però su corpi ‘impegnati’ in espliciti atti sessuali. Ogni giorno aumentano i casi di siti illegali che diffondono materiale pornografico realizzato con le nuove tecnologie e la violenza online assume i contorni di uno stupro digitale. Vittime conosciute al grande pubblico o semplici cittadine, ignare dei bot e costrette ad affrontare una nuova forma di prevaricazione, che colpisce la sfera intima e mina la mente moltiplicando gli abusi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

