Pordenone celebra la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate
Si è svolta questa mattina, presso il Monumento ai Caduti di piazzale Ellero dei Mille, la cerimonia in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Un momento solenne di raccoglimento e riconoscenza verso tutti coloro che, con il loro sacrificio, hanno. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Approfondisci con queste news
PORDENONE. LE CELEBRAZIONI DEL PRIMO NOVEMBRE. Il 1° novembre sono state celebrate in città Sante Messe e commemorazioni a ricordo dei defunti. Nel pomeriggio il sindaco Alessandro Basso ha partecipato alla celebrazione presieduta dal vesco - facebook.com Vai su Facebook
Festa in Piassa, l'evento festeggia i primi 50 anni: «Così è nato un vero quartiere» - Countdown per la 48esima Festa in Piassa di Villanova, un'edizione che per il 2025 implica un traguardo importante: i 50 anni dalla nascita del comitato spontaneo di abitanti del quartiere ... Secondo ilgazzettino.it
Pordenone celebra il Patrono: una festa per la pace e la giustizia sociale - Un giorno di festa a Pordenone: la ricorrenza del Patrono della città San Marco e della liberazione. Da rainews.it
Eventi: Amirante, Festa della Catalpa Pordenone unisce la comunitÃ - "La Festa della Catalpa rappresenta l'orgoglio di una comunitÃ che mantiene vive le proprie tradizioni. Come scrive ilgazzettino.it