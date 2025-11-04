Pontedera avanti così nonostante il pari Ecco l’atteggiamento giusto per la salvezza

Una partita che il Pontedera poteva vincere, che invece ha pareggiato, e che alla fine ha rischiato anche di perdere. Sono state tante le emozioni regalate domenica dal 2-2 col Perugia. Nell’arco di pochi minuti si è passati dall’esaltazione per i gol granata di Vitali e Ladinetti, entrambi di rara bellezza, allo sconforto per il modo in cui sono arrivati i due pareggi degli umbri (soprattutto il secondo), tutti e due da calcio d’angolo, con quello definitivo direttamente dalla bandierina. E poi per la squadra (e i tifosi) granata c’è stato il brividissimo finale, quegli interminabili secondi, diventati minuti, nei quali c’era da capire se davanti al video-review il signor Terribile di Bassano del Grappa sarebbe ritornato sulla sua decisione o avrebbe confermato il rigore concesso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net