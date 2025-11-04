Ponte Veggia i lavori proseguono alle pile e agli archi sotto la strada
Proseguono i lavori di consolidamento del Ponte della Veggia, uno dei cantieri infrastrutturali più importanti degli ultimi vent’anni sul territorio comunale. Dopo la riapertura al traffico, le lavorazioni si sono concentrate nella parte meno visibile dai cittadini ma più strategica, quella. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PONTE VEGGIA, RIPARTONO I LAVORI SULLA STRUTTURA - Dopo la riapertura al traffico, le lavorazioni si sono concentrate nella parte situata sotto la carreggiata, dove si trovano archi e pile ... Da tvqui.it
Ponte Veggia: il cantiere prosegue su archi e pile sotto la carreggiata - Proseguono i lavori di consolidamento del Ponte della Veggia, uno dei cantieri infrastrutturali più importanti degli ultimi vent’anni sul territorio comunale. Si legge su sassuolo2000.it
Ponte di Veggia, automobilisti segnalano un ’salto’ - Il ponte di Veggia è stato riaperto recentemente dopo l’importante cantiere di riqualificazione: alcuni automobilisti, nell’attraversare il ponte, avvertono però una sensazione di ondulazione in ... Come scrive ilrestodelcarlino.it